Зливи затопили Мумбай, в якому проживає понад 20 мільйонів людей.

В Індії внаслідок потужної зливи та грози загинули кілька людей, рух транспорту, зокрема поїздів, паралізований, а у Мумбаї оголошено червоний рівень небезпеки через повінь.

Як пише The Independent, десятки авіаційних та залізничних рейсів скасували після того, як зливи затопили вулиці Мумбаї. Зазначається, що в деяких частинах економічного центру Індії з населенням 21 мільйон людей випало понад 250 мм опадів. Це майже вп'ятеро перевищує місячну кількість опадів у Лондоні.

"За даними Індійського метеорологічного департаменту, це найбільша кількість опадів за один день із вересня 2020 року. Щонайменше чотири особи загинули внаслідок інцидентів, пов'язаних із цим дощем", - пише видання.

Зокрема, жінка втопилася у відкритому водостоку, а двоє робітників загинули від удару блискавки в районі Калян. Повідомляється, що ще одна жінка потонула біля водоспаду у місті Хополі, приблизно за 80 кілометрів від Мумбая.

"Робота міжнародного аеропорту імені Чатрапаті Шиваджі Махараджа в Мумбаї серйозно порушена: було скасовано не менше 36 рейсів, що призвело до затримок та збоїв для тисяч мандрівників. Залізничне сполучення, яким щодня користуються мільйони людей, також сильно постраждало, особливо між Курлою та Тхане, де через підтоплення застрягли пасажири", - сказано у публікації.

За даними видання, червоний рівень небезпеки залишається в силі для Мумбая та сусідніх районів, влада просить мешканців залишатися у приміщеннях та по можливості уникати поїздок.

Дороги по всьому місту, у тому числі в Андхері, Чембурі та Вікхролі, затоплені. Школи та коледжі закрили як запобіжний захід. Акцентується, що метеорологи прогнозують найближчими днями сильніші дощі.

Негода у світі

Цього тижня стало відомо про наслідки раптового шторму у французьких Каннах. Через негоду затопленими опинилися вулиці та автівки, місцева влада оголосила про стан підвищеної готовності.

Нагадаємо, що у 2015 році серйозна повінь призвела до загибелі щонайменше 19 людей, ще десятки тисяч жителів міста залишилися без електрики.

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