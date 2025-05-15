Негода накрила гірські долини Стрийського району.

У четвер, 15 травня, у Львівській області зафіксували потужний снігопад. Відео з відвертим реваншем зими публікують місцеві пабліки у соцмережах.

Зокрема сніг випав у селі Тухолька і селищі Славсько Стрийського району. Обидва населені пункти розташовані глибоко в Карпатах у відносній близькості один від одного.

Тим часом Укргідрометцентр повідомляє, що 15-16 травня через значні опади в басейні річок Прут та Сірет очікується підвищення рівнів води на 0,3-1 м. Поки що без загрози негативних наслідків.

Відео дня

Погода в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, у п'ятницю, 16 травня, синоптики прогнозують досить контрастну погоду в Україні. Так, на заході і півночі країни (за винятком Сумської області), а також на Вінничині пройдуть сильні дощі при температурі 9–14 градусів тепла. На решті території країни очікують суху погоду за температури від +19 до +22 градусів.

Загалом же, як каже синоптикиня Наталка Діденко, холодна погода з періодичними опадами ще певний час пануватиме в Україні. Підвищення температури очікується лише наступного тижня – після 20-го травня.

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