У гори поступово приходить весна.

Сьогодні, 30 квітня, у Карпатах дощить, температура тримається на рівні +2°.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, дрібний дощ, обмежена видимість, вітер північно-західний 10-12 м/с", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, у зв’язку з вiдлигою у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека - 3 рiвень.

Погіршення погодних умов на Закарпатті

30 квітня, на Закарпатті очікується погіршення погодних умов.

"На Закарпатті очікується значний дощ - 1 рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні ДСНС.

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Автор: Олена Пилипчак