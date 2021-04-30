Рятувальники попереджають про погіршення погоди.

Сьогодні, 30 квітня, на Закарпатті очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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"На Закарпатті очікується значний дощ - 1 рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 30 квітня: дані Погоди УНІАН

У п'ятницю, 30 квітня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Західні області, Київщину, Чернігівщину та Полтавщину накриють зливи. Середня температура протягом дня становитиме +19°. Найхолодніше буде на Львівщині - до +16°.

У Києві - хмарно з проясненнями, злива. Температура повітря вночі +9°, вдень +19°.

У Львові в п'ятницю очікується хмарна з проясненнями погода, злива, вночі +6°, вдень +16°.

В Одесі 30 квітня - хмарно з проясненнями, температура вночі +9°, вдень +15°.

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Автор: Олена Пилипчак