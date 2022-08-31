Дівчинку намагалися врятувати лікарі, проте вона померла від отриманих травм.

В каталонському місті у Ла-Бісбаль-Д'емпорда загинула 2-річна дівчинка через удари градом. На місці події були виявлені градини діаметром 10 см.

За повідомленням The Guardian, дівчинка була доставлена в лікарню в столиці провінції, але сьогодні рано вранці померла від отриманих травм.

"У нас жахливий випадок, коли маленьку дівчинку вдарило градом", - заявила мер міста Карме Валь. "Для неї мало що можна було зробити, і сьогодні вона померла. Це жахлива трагедія".

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Мер повідомив, що дощу майже не було, тільки градини шириною до 11 см. "Град йшов всього 10 хвилин, але це були 10 хвилин жаху", - додала вона.

Каталонське метеорологічне бюро MeteoCat повідомило, що в місті, де загинула дівчинка, були виявлені градини діаметром 10 см, що зробило град найбільшим в регіоні з 2002 року.

Регіональна пожежна служба Каталонії Bombers повідомила, що за ніч отримала 39 дзвінків з La Bisbal D'empordà і два з найближчого міста Фораллак. У ньому говориться, що град зруйнував черепицю даху і обірвав кілька кабелів.

Жителі розмістили в соціальних мережах фотографії, на яких відображені градини і збиток, який вони завдали будинкам, автомобілям і вуличних меблів.

Бюро MeteoCat сьогодні вранці попереджало населення про можливий повторний град.

Як повідомляв УНІАН.Погода, 28 серпня на частині Харківської області - у Лозівському районі спостерігалася негода. Зокрема, там пройшла злива з великим градом.

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