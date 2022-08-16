За інформацією городян, затоплені кілька вулиць.

В Одесі через зливу тимчасово призупинено рух частини трамваїв і тролейбусів.

Про це журналістам повідомили у прес-службі мерії міста.

"Через підтоплення, викликане негодою, тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №№ 1, 7, 10, 12, 15, 20, 21, 28 та тролейбусних маршрутів 3 та 8", - йдеться у повідомлені.

До ліквідації наслідків негоди задіяно 8 бригад, 24 одиниці техніки та 311 співробітників комунальних служб.

Як повідомляють у соцмережах місцеві жителі, через зливу в місті затоплено кілька вулиць. Зокрема, вулиці Приморська, Церковна, Чорноморського Козацтва, тощо.

Нагадаємо, сьогодні по всій Україні очікуються грози, а в деяких регіонах - значні дощі. З-за цього оголошено штормове попередження.

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