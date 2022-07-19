Велика Британія 19 липня пережила найспекотнішу ніч за всю історію спостережень.

Рекордна хвиля спеки, що вже прямує до України, спричинила масштабні лісові пожежі в Європі та понад тисячу людських жертв.

Про це пише "Радіо Свобода".

Зокрема, хвиля спеки вже спричинила сотні смертей в Іспанії та Португалії. За даними міжнародних медіа, кількість жертв перевищила тисячу – чимало людей гинуть через масштабні лісові пожежі, що вирують в цих країнах та які щосили намагаються приборкати пожежні.

Натомість мільйони британців, які звикли до більш м’якої погоди та дощу, прокинулися 19 липня після найспекотнішої ночі в історії країни, а вдень температура вже наблизилася до 40 градусів за Цельсієм.

Зазначається, що цього тижня в Британії очікується настільки потужна спека, що оператори поїздів попередили про можливість деформації рейок, а деякі школи встановили басейни, щоб допомогти дітям охолодитися.

Тим часом, у Франції були побиті теплові рекорди, а спекотний вітер ускладнив гасіння пожеж на південному заході країни. Влада вимушена евакуювати цілі населені пункти, які могли опинитися на шляху вогню та диму.

Деякі райони, включаючи зазвичай більш прохолодну північну Італію, також зазнають тривалої посухи.

У регіоні Балкан очікується найгірша спека пізніше цього тижня, але вже спостерігалися спорадичні лісові пожежі.

Кліматологи кажуть, що хвилі спеки є більш інтенсивними, частими та тривалими через зміни клімату.

При цьому Європейський союз вже розпочав переговори з виробниками про купівлю додаткових пожежних літаків для боротьби зі збільшеним ризиком сильних лісових пожеж.

Як повідомляв УНІАН, ще на початку липня 2022 року Італія оголосила надзвичайний стан у регіонах навколо річки По, на яку припадає близько третини сільськогосподарського виробництва країни та яка зазнала найсильнішої посухи за 70 років.