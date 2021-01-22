В Україну йдуть сильні снігопади та дощі - синоптик

У західних областях очікуються хуртовини, а схід країни заллє дощами.

В Україну йдуть хуртовини і дощі / фото УНІАН

Найближчими днями в Україну прийдуть снігопади і дощі.

Про це розповів директор Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України Микола Кульбіда, передає Україна 24.

Читайте також Сьогодні погода порадує українців теплом до + 9° (карта)

"Протягом найближчих днів збережеться в цілому такий помірно теплий характер погоди, але з опадами. 25 і 26 січня, особливо в західних областях, будуть спостерігатися дуже складні погодні умови, пов'язані з сильними снігопадами, хуртовинами", - розповіла Кульбіда.

Якщо на заході в кінці січня буде йти сніг, то в інших регіонах будуть лити дощі. А через коливання температур - від мінуса до плюса - очікується ще й ожеледиця.

Вас також можуть зацікавити інші новини погоди: