В Україну йдуть сильні снігопади та дощі - синоптик
У західних областях очікуються хуртовини, а схід країни заллє дощами.
Найближчими днями в Україну прийдуть снігопади і дощі.
Про це розповів директор Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України Микола Кульбіда, передає Україна 24.
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"Протягом найближчих днів збережеться в цілому такий помірно теплий характер погоди, але з опадами. 25 і 26 січня, особливо в західних областях, будуть спостерігатися дуже складні погодні умови, пов'язані з сильними снігопадами, хуртовинами", - розповіла Кульбіда.
Якщо на заході в кінці січня буде йти сніг, то в інших регіонах будуть лити дощі. А через коливання температур - від мінуса до плюса - очікується ще й ожеледиця.
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