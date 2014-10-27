У Порошенка обіцяють сьогодні оприлюднити текст коаліційної угоди

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова партії “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко.

Він зазначив, що сьогодні “буквально зранку” розпочалися консультації про створення коаліції.

Читайте такожУ Словаччині вважають, що вибори в Україні дадуть старт реформам“Протягом сьогоднішнього дня буде оприлюднений проект коаліційної угоди, котру ми пропонуємо нашим партнерам, і він буде містити, в основному, скорочений варіант президентської програми “Стратегія-2020”, та календарний графік законодавчих ініціатив, котрі мають підтримуватися парламентською більшістю”, - наголосив Луценко.

Він підкреслив, що консультації щодо формування парламентської коаліції розпочалися між партією «Блок Петра Порошенка» та партією “Народний Фронт”.

За словами Луценка, також до коаліції запрошуються всі «партії Майдану» - “Свобода”, “Самопоміч” і “Батьківщина”.

Ці партії «можуть приєднатися до консультацій», додав Луценко.