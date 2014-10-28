Силовики відбили атаку під Маріуполем, бойовики зазнали втрат

07:48, 28 жовтня 2014
Політика
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Вночі бойовики та російські військові обстріляли українські позиції в районі донецького аеропорту, поблизу Дебальцевого та на півдні зони АТО.

REUTERS

Як передає прес-центр АТО, в районі Талаковки під Маріуполем неконтрольовані збройні формування намагались штурмувати один з підрозділів сил АТО.

"Атака бойовиків відбита, втрат серед українських військових в цьому бою немає", - йдеться в повідомленні.

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