Силовики відбили атаку під Маріуполем, бойовики зазнали втрат
07:48, 28 жовтня 2014Політика
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Вночі бойовики та російські військові обстріляли українські позиції в районі донецького аеропорту, поблизу Дебальцевого та на півдні зони АТО.
REUTERS
Як передає прес-центр АТО, в районі Талаковки під Маріуполем неконтрольовані збройні формування намагались штурмувати один з підрозділів сил АТО.
"Атака бойовиків відбита, втрат серед українських військових в цьому бою немає", - йдеться в повідомленні.
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