Глави європейських МЗС приймуть рішення щодо санкцій проти Росії 12 березня

Минулого тижня свою згоду на продовження санкцій надали посли країн ЄС.

Розгляд главами МЗС країн ЄС питання про продовження дипломатичних санкцій проти Росії перенесли з 26 лютого на 12 березня.

Читайте такожОбама і Меркель обговорили збереження санкцій проти Росії до повного виконання Мінських угодЯк повідомляє «Радио Польша», спочатку дане питання мало вирішуватися на сьогоднішньому засіданні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу в Брюсселі.

Наголошується, що минулого тижня свою згоду на продовження дипломатичних заходів стосовно Росії за анексію Криму і агресію на сході України дали посли країн ЄС.

В даний час дипломати інформують, що ще не всі документи переведено на державні мови країн ЄС, а кілька країн мають завершити внутрішні процедури, пов'язані з продовженням санкцій.

Встановлено, що санкції, які завершаться в середині березня, будуть автоматично продовжені на півроку під час засідання міністрів з конкурентоспроможності 12 березня в Брюсселі. Дане питання не викликає розбіжностей, і змін не очікується.

Як стверджується, в «чорному списку» із забороною на в'їзд до Європейського Союзу та заблокованими активами в Європі знаходяться майже 150 осіб. Це терористи, російські політики, близькі до президента РФ Володимира Путіна чиновники та військовослужбовці.

Санкціями також охоплено 38 фірм, європейські активи яких мають бути заморожені до середини вересня.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року Європейський Союз формально затвердив рішення ще на півроку продовжити дію економічних санкцій проти Росії через її агресії по відношенню до України.