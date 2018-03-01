Клімкін: ми дістанемо «наперсточників» з Газпрому

Активи «Газпрому» у Європі усім давно відомі, запевнив очільник МЗС.

Українська сторона змусить російський «Газпром» відповісти за невиконання рішення Стокгольмського арбітражу.

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«Газпром опустився до рівня «наперсточників». Не виконує рішення Стокгольмського арбітражу, а тепер ще й знижує тиск в трубі, будучи нездатним виконувати свої зобов’язання. Але ми їх дістанемо. Їхні активи в Європі всім давно відомі», - наголосив очільник української дипломатії.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу» судилася з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і на купівлю Україною російського газу.

2 грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо поставок Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Друге рішення стосується транзитного контракту, який було укладено у 2009 році. Відповідно до цього контракту, «Газпром» мав транспортувати через Україну 110 млрд куб. м на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, «Нафтогаз» зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 млрд дол.

28 лютого 2018 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» заборгував українській компанії 2,56 млрд дол., при цьому українська компанія - нічого не винна.

У «Нафтогазі» також повідомили про намір судитися за іноземні активи «Газпрому», наприклад, у країнах ЄС, якщо той не буде виконувати рішення арбітражу.