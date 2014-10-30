Під Маріуполем знайшли схованку зброї бойовиків

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольської міської ради.

У повідомленні наголошується, що в добре замаскованому місці поряд із лісосмугою було виявлено ручні протитанкові гранатомети типу РПГ-18 і ящики з патронами. При цьому, поряд було знайдено залишки ящиків від стрілецької зброї, які терористи намагалися знищити шляхом підпалу.

За словами військових, на більшості із зразків зброї і ящиків до них чітко видно маркірування, за яким можна зробити висновок, що ці види зброї було випущено ще в Радянські часи і ніколи в арсеналах України їх не було.

За словами командира підрозділу військової розвідки, «можна з упевненістю сказати, що наші розвідники запобігли теракту на півдні Донецької області і, тим самим, врятували життя багатьом людям». «Пріоритетом роботи всіх спеціальних підрозділів у зоні АТО є безпека мирних жителів і запобігання діям незаконних банд-формувань», - наголосив командир.

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Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня СБУ викрила диверсантів, які готували теракти в Маріуполі.