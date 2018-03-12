Меркель озвучила свої очікування щодо України після виборів Путіна

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель сподівається, що після проведення президентських виборів в Росії може бути досягнутий прогрес щодо виконання мінських домовленостей та вирішення конфлікту в Україні.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель сподівається, що після виборів президента в Росії з’явиться новий шанс на виконання мінських домовленостей і подолання кризи в Україні.

Про це вона заявила в понеділок, 12 березня, повідомляє DW. "Я переконана, що після виборів в Росії ми отримаємо новий початок та зможемо побачити, чи можливий якісний прогрес у досягненні Мінських угод", - відзначила вона.

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Канцлерка також виключила можливість скасування антиросійських санкцій до досягнення якогось прогресу у вирішенні українського питання. "Буде правильним почекати, доки ми не побачимо якихось кроків перед обговоренням питання санкцій", - додала Меркель. Президентські вибори в Росії відбудуться 18 березня.

Нагадаємо, 12 березня Рада Європейського Союзу продовжила економічні санкції проти російських і українських компаній та громадян, які причетні до "підриву або загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Обмеження продовжені на наступні шість місяців - до 15 вересня 2018 року.