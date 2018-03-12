Європейські санкції проти Росії чітко пов’язані з виконанням нею вимог «Мінська» - Могеріні

Наступного понеділка віце-президент Єврокомісії поінформує міністрів закордонних справ 28 країн-членів ЄС про свій візит до України.

Віце-президент Європейської Комісії – Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні заявляє, що санкції, запроваджені Європейським Союзом щодо Російської Федерації через ситуацію на Донбасі, чітко пов'язані з виконанням нею Мінських угод.

Читайте такожЄврокомісія хоче виділити Україні макрофінансову допомогу в розмірі 1 мільярда євроЯк передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком в Києві.

Вона розповіла, що обговорила з главою Української держави конфлікт на сході України, підкресливши "непохитну підтримку Європейського Союзу суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України".

"Наша спільна робота - досягнути повного виконання Мінських угод", - заявила Могеріні і додала, що також обговорила це питання з главою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертурулом Апаканом, Спеціальним представником діючого голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі Мартіном Сайдіком.

"Ми також працюємо у Нормандському переговорному форматі... у тісному постійному контакті з Францією та Німеччиною з метою досягнення стійкого політичного урегулювання, яке повністю поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України. Для нас це є абсолютним пріоритетом. Наша підтримка у цьому зв'язку завжди забезпечувалася спільними зусиллями", - заявила Могеріні.

Вона додала, що 19 березня, наступного понеділка, поінформує міністрів закордонних справ 28 країн-членів ЄС про свій візит до України.

"Ми також підкреслили чітку відповідальність Росії за цю ситуацію. І як ви знаєте, санкції, економічні санкції щодо Росії зі сторони Європейського Союзу чітко і безпосередньо пов'язані з повним виконанням Мінських угод", - заявила Могеріні.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 12 березня затвердила рішення продовжити санкції проти приватних осіб та компаній у вигляді заморожування активів та заборони на в’їзд, запроваджені за порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.