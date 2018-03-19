РосЗМІ розповіли про дільниці, де Путін набрав менше половини голосів

18 березня, в день річниці анексії Криму, «голосування» на виборах президента РФ проходило, в тому числі, і на території тимчасово окупованого українського півострова.

На 306 дільницях президент Росії Володимир Путін набрав менше половини голосів.

Як повідомляє російське видання «Медуза», серед дільниць де за Путіна проголосувало менше половини виборців, багато з них перебувають на Далекому Сході — на Камчатці, Сахаліні, в Приморському та Хабаровському краях.

«Але в цьому списку є й інші регіони — наприклад, з 40 виборців, які голосували на одній з дільниць Веденського району Чечні, Путіна обрали лише 10 осіб, а Грудініна — 11. В Амстердамі чинний президент набрав 49,12% голосів», – повідомляє видання.

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Як відомо, президентські вибори в РФ відбулися 18 березня, в ході яких президент РФ Володимир Путін був переобраний на четвертий термін.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, в день річниці незаконної анексії Криму, «голосування» на виборах президента РФ проходило, в тому числі, і на території тимчасово окупованого українського півострова.

Президент Петро Порошенко заявив, що «вибори» президента РФ в окупованому Криму стали черговим грубим порушенням Росією міжнародного права, і закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.

Список із 140 осіб, причетних до організації і проведення незаконних виборів у Криму, вже передано главам МЗС країн-членів Європейського Союзу.