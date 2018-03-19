РосЗМІ розповіли про дільниці, де Путін набрав менше половини голосів

19:55, 19 березня 2018
Політика
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Володимир Путін / REUTERS

Як повідомляє російське видання «Медуза», серед дільниць де за Путіна проголосувало менше половини виборців, багато з них перебувають на Далекому Сході — на Камчатці, Сахаліні, в Приморському та Хабаровському краях.

«Але в цьому списку є й інші регіони — наприклад, з 40 виборців, які голосували на одній з дільниць Веденського району Чечні, Путіна обрали лише 10 осіб, а Грудініна — 11. В Амстердамі чинний президент набрав 49,12% голосів», – повідомляє видання.

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Як відомо, президентські вибори в РФ відбулися 18 березня, в ході яких президент РФ Володимир Путін був переобраний на четвертий термін.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, в день річниці незаконної анексії Криму, «голосування» на виборах президента РФ проходило, в тому числі, і на території тимчасово окупованого українського півострова.

Президент Петро Порошенко заявив, що «вибори» президента РФ в окупованому Криму стали черговим грубим порушенням Росією міжнародного права, і закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.

Список із 140 осіб, причетних до організації і проведення незаконних виборів у Криму, вже передано главам МЗС країн-членів Європейського Союзу.

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Теги: #вибори президента РФ#Володимир Путін