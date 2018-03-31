Парубій задекларував майже 290 тисяч заробітної плати за 2017 рік

Згідно з декларацією, готівкою спікер тримає 340 тис. грн та майже 31 тис. долл.

Голова Верховної ради України Андрій Парубій задекларував 288 тис. 721 грн заробітної плати за 2017 рік, а також негрошові подарунки на суму майже 444 тис. грн.

Про це йдеться в його декларації, розміщеній в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з декларацією, готівкою спікер зберігає 340 тис. грн та майже 31 тис. дол.

Згідно з документом, у грудні 2017 року спікер парламенту став власником квартири площею 92,1 кв.м у Львові, вартість якої становить близько 740 тис. грн.

«На жаль, минулого року деякі ЗМІ не зовсім коректно коментували мою декларацію, тому хочу одразу дещо пояснити. У моїй декларації зазначено, що 15 грудня 2017 року я набув право власності на квартиру у Львові площею 92,1 кв. м. Щоби було зрозуміло: це не новопридбана квартира, а та, в якій уже багато років живу разом з родиною», - пояснив Парубій на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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Спікер додав, що після одруження проживав з сім’єю разом з батьком в львівській квартирі, а горище над нею переобладнав на окрему мансарду.

«Фактично, батьківська квартира та переобладнане горище над нею були окремими приміщеннями, але в документах значилися як один об’єкт нерухомості. Все це приміщення було оформлене на мого батька та мого брата. Завжди бракувало часу, щоб документально впорядкувати майнові справи. Але минулого року, після того, як інформація з моєї декларації була некоректно потрактована, вирішив таки навести лад у документах. Тому разом з родиною вирішили оформити кожну квартиру як окрему, та відповідно, я переоформив своє право власності на квартиру. Це відбулося шляхом дарування від моїх близьких родичів, про що зазначено в моїй декларації», - написав чиновник.

Як і минулого року, Парубій задекларував своє право користуватися квартирою площею 42 кв. м у Львові, а також право власності подружжя на квартиру (22 кв. м) в цьому ж місті, житловий будинок (32 кв. м) і земельну ділянку в с. Уричі Сколівського району Львівської області. У подружжя, як і у попередніх деклараціях, є два автомобілі.

Дружина голови Верховної Ради Уляна Парубій отримала у 2017 році 47 670 грн зарплати.