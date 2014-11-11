РНБО: Активність бойовиків концентрується на трьох напрямках (карта АТО)

Впродовж минулої доби активність бойовиків концентрувалася на Донецькому, Дебальцевському та Луганському напрямках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, позиції українських військових на території Донецького аеропорту бойовики тричі обстріляли з артилерії та стрілецької зброї. З мінометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли позиції сил АТО біля населених пунктів Ленінське, Майорське та позиції біля станції «Хімік» в Авдіївці.

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У районі Дебальцевого бойовики з мінометів та гранатометів обстріляли три опорні пункти сил АТО та позиції біля Кам’янки. Під смт Чорнухине українські позиції були обстріляні з установок «Град» та мінометів.

На півночі зони АТО біля Сокільників, Станиці Луганської та Щастя бойовики п’ять разів обстріляли позиції сил АТО з установок «Град» та мінометів. Також з мінометів обстріляно опорний пункт сил АТО біля Вільхового.

На Первомайському напрямку з реактивних установок «Град» та мінометів бойовики обстріляли блокпост Національної гваодії біля Кримського та з мінометів позиції біля Золотого.

Під Маріуполем терористи обстріляли з артилерії та стрілецької зброї ротний опорний пункт сил АТО поблизу Гранітного.

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