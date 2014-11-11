РНБО: Активність бойовиків концентрується на трьох напрямках (карта АТО)
У районі Дебальцевого бойовики з мінометів та гранатометів обстріляли три опорні пункти сил АТО та позиції біля Кам’янки.
Впродовж минулої доби активність бойовиків концентрувалася на Донецькому, Дебальцевському та Луганському напрямках.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, позиції українських військових на території Донецького аеропорту бойовики тричі обстріляли з артилерії та стрілецької зброї. З мінометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли позиції сил АТО біля населених пунктів Ленінське, Майорське та позиції біля станції «Хімік» в Авдіївці.
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У районі Дебальцевого бойовики з мінометів та гранатометів обстріляли три опорні пункти сил АТО та позиції біля Кам’янки. Під смт Чорнухине українські позиції були обстріляні з установок «Град» та мінометів.
На півночі зони АТО біля Сокільників, Станиці Луганської та Щастя бойовики п’ять разів обстріляли позиції сил АТО з установок «Град» та мінометів. Також з мінометів обстріляно опорний пункт сил АТО біля Вільхового.
На Первомайському напрямку з реактивних установок «Град» та мінометів бойовики обстріляли блокпост Національної гваодії біля Кримського та з мінометів позиції біля Золотого.
Під Маріуполем терористи обстріляли з артилерії та стрілецької зброї ротний опорний пункт сил АТО поблизу Гранітного.
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