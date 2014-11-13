Штаб оборони Маріуполя спостерігає нарощування сил з боку російсько-терористичних військ.

Про це повідомляє штаб оборони міста в Facebook.

«Ситуація в зоні проведення АТО складна, але стабільна. Спостерігається нарощування сил з боку терористичних формувань, а також з боку Російської Федерації. Міністерство оборони відстежує пересування техніки та колон і володіє інформацією про їх дислокацію», - йдеться в повідомленні.

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Також Міноборони проводить передислокацію Збройних сил і готово до реагування на дії незаконних збройних формувань, які знаходяться на непідконтрольній Україні території.

«Ситуація повністю контролюється, і Збройні сили готові реагувати на зміну ситуації», - додає штаб оборони Маріуполя.