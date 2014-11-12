НАТО: В Україну заходять російські танки, артилерія та війська

Про це повідомляє AFP з посиланням на високопоставленого офіцера альянсу.

"Протягом останніх двох днів ми спостерігаємо те, про що повідомляла ОБСЄ. Ми бачили колони російської техніки, передусім російські танки, російську артилерію, російські системи протиповітряної оборони та солдати, які вторглися на територію України", - повідомив у Софії американський генерал Філіп Брідлав, головнокомандувач сил НАТО у Європі.

"У нас немає чітких даних щодо кількості, але ми бачили багато колон", - додав він.

Читайте такожПостпред України в ООН заявив, що Росія готує повномасштабне вторгненняОБСЄ вчора повідомляла про колону з 43 військових вантажівок без розпізнавальних знаків, яка прямувала до контрольованого бойовиками Донецька. Зокрема, було зафіксовано п'ять важких гаубиць і п'ять реактивних систем залпового вогню.

"Понад усе мене непокоїть те, що колишній міжнародний кордон між Україною та Росією складається з суцільних дірок, він повністю відкритий", - каже Брідлав.