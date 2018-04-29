В Одесі відзначають 100-річчя флоту України (фото, відео)

Урочистості проходять в Одеській затоці, на території Західної військово-морської бази ВМС ЗСУ. Тут пришвартовані військові кораблі та судна флоту, а також вишикуваний особовий склад.

В Одесі Військово-морські сили Збройних сил сьогодні урочисто відзначають 100-річчя підняття прапора України на кораблях Чорноморського флоту.

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Як передає кореспондент УНІАН, урочистості проходять в Одеській затоці, на території Західної військово-морської бази ВМС ЗСУ. Тут пришвартовані військові кораблі та судна флоту, а також вишикуваний особовий склад.

Командування ВМС відзначило пам'ятною медаллю «100 років прапора ВМС ЗС України» ряд військовослужбовців і цивільних активістів, волонтерів. Нагороди їм вручають прямо на причальній стінці, безпосередньо біля бойових кораблів флоту.

На борту флагмана Військово-морських сил України, фрегата «Гетьман Сагайдачний» відбулася урочиста церемонія гасіння марки з зображенням даного фрегата. Її випущено «Укрпоштою» на честь 100-річчя підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту в Севастополі 29 квітня 1918 року.

Як зазначили в прес-центрі командування ВМС ЗСУ, 29 квітня 1918 року патріотично налаштована українська більшість екіпажів кораблів ЧФ, а також українська громада Севастополя змусили командувача контр-адмірала Михайла Сабліна офіційно оголосити весь Чорноморський флот флотом Української Народної Республіки. Він же віддав наказ про урочисте підняття українських прапорів на кораблях і в Севастопольській фортеці.

Надвечір того дня зі штабу флоту до Києва надіслали радіограму: «Браття Київської Центральної Ради! Сього числа Севастопольська фортеця і флот, що перебуває в Севастополі, підняли український прапор. Контр-адмірал Саблін».