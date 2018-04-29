Порошенко і Гройсман привітали українських моряків зі 100-річчям заснування ВМФ України

Керівники держави нагадали про історичну подію, коли 29 квітня 1918 року увесь Чорноморський флот у Севастополі перейшов у підпорядкування Української Народної Республіки.

Президент Петро Порошенко і прем’єр-міністр Володимир Гройсман привітали українських моряків зі 100-річчям від часу заснування Військово-морського флоту України.

«29 квітня 1918 року над переважною більшістю кораблів Чорноморського флоту у Севастополі замайорів синьо-жовтий стяг. Проголошення створення Військово-морських сил України остаточно зафіксувало перемогу українського руху на Чорноморському флоті, а дії українського війська призвели до падіння більшовицького режиму в Криму», - написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

Своєю чергою Гройсман нагадав, що увесь Чорноморський флот перейшов 29 квітня 1918 року у підпорядкування Української Народної Республіки. Таке рішення прийняли під час наради делегатів корабельних команд і майже на всіх кораблях урочисто було піднято український прапор.

«Ми відзначаємо цю символічну дату як день започаткування державного Військово-морського флоту України», - цитує прем’єра урядова прес-служба.

«Попри те, що українська національна революція та державність були придушені навалою більшовицьких військ, історичне значення факту заснування Українською державою військо-морського флоту є унікальним і далекоглядним. Це означає, що Україна як суверенна та незалежна держава завжди буде морською державою з власними Військово-морськими силами та флотськими традиціями, які в нашій історії сягають ще часів княжої та козацько-гетьманської доби», - зазначив Гройсман.

За його словами, безпрецедентних втрат український військово-морський флот зазнав під час ганебної кампанії з окупації Кримського півострова російськими військами без розпізнавальних знаків.

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«І цей акт підступного нападу, який детально розроблявся на найвищому рівні керівництва Російської Федерації, в новітній історії Європи нагадує лише підступний напад гітлерівських військ на Польщу в 1939 році. Моральний тиск, шантаж, погрожування розстрілами, викрадення українських офіцерів і залякування їхніх сімей, блокування наших кораблів та їхніх команд, штурми військових частин на півострові – це далеко не всі методи держави-терориста, яка кинула виклик нашій державності. У результаті кримської кризи український флот утратив ряд кораблів, основні військово-морські бази та інфраструктуру», - констатував прем’єр.

Водночас, зауважив він, у ті тривожні дні вся країна бачила подвиг українських моряків, особливо курсантів у м. Севастополі, які перед озброєними російськими диверсантами та бойовиками-сепаратистами співали Державний Гімн України.

«Це символічна подія. Честь, відвага і вірність молодших поколінь – ось запорука завтрашнього дня українського Військово-морського флоту», - підкреслив глава уряду.

Він висловив переконання, що в майбутньому український прапор, як і в буремному 1918 році, знову замайорить у нашому Криму і над нашими тимчасово-недоступними військово-морськими базами.

Гройсман висловив подяку всім військовослужбовцям і цивільним працівникам Військово-морських сил Збройних сил України за чесну службу та належне виконання службового обов’язку і присяги.

«Бажаю всім професійного зростання, міцного здоров'я, добробуту, злагоди, успішного виконання покладених завдань, а головне – миру на нашій землі і на наших морях», - додав прем’єр.