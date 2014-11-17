Сили АТО відбили атаки біля Нікішиного, бойовики зазнали втрат
Сили АТО відбили три атаки на взводний опорний пункт поблизу Нікішиного, терористи зазнали втрат.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«На Дебальцевському напрямі біля села Нікішине терористи атакували та обстріляли з мінометів і стрілецької зброї взводний опорний пункт сил АТО. Усі напади бойовиків успішно відбито, терористи зазнали втрат», - зазначив він.
Читайте такожСиловики під Маріуполем одержали нову партію технікиТакож Лисенко додав, що «з артилерії та мінометів терористи обстріляли позиції сил АТО біля кургану Гостра Могила та населених пунктів Орлово-Іванівка, Чорнухіне, Міус».
Як повідомляв УНІАН, бойовики намагаються взяти під контроль Бахмутівську трасу, обстрілюють з «Градів» населені пункти Кримське, Трьохізбенка, Гірське, Фрунзе.