Сили АТО відбили атаки біля Нікішиного, бойовики зазнали втрат

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«На Дебальцевському напрямі біля села Нікішине терористи атакували та обстріляли з мінометів і стрілецької зброї взводний опорний пункт сил АТО. Усі напади бойовиків успішно відбито, терористи зазнали втрат», - зазначив він.

Читайте такожСиловики під Маріуполем одержали нову партію технікиТакож Лисенко додав, що «з артилерії та мінометів терористи обстріляли позиції сил АТО біля кургану Гостра Могила та населених пунктів Орлово-Іванівка, Чорнухіне, Міус».

Як повідомляв УНІАН, бойовики намагаються взяти під контроль Бахмутівську трасу, обстрілюють з «Градів» населені пункти Кримське, Трьохізбенка, Гірське, Фрунзе.