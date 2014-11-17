Бойовики не полишають спроб захопити Бахмутівську трасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Бойовики не полишають спроби взяти під контроль Бахмутівську трасу. Це важлива ділянка, тому що контроль над цією трасою дозволить бойовикам створити загрозу з заходу для сил АТО, які обороняють м. Щастя. Під загрозою також опиниться Луганська ТЕС», - зазначив він.

«Біля траси з реактивних установок «Град» та мінометів бойовики чотири рази обстріляли блокпост Нацгвардії та ЗСУ біля с. Кримське та Трьохізбенка», - додав Лисенко.

Читайте такожБойовики концентрують війська в районі п'яти населених пунктів Донецької області (мапа АТО)Також він зауважив, що позиції сил АТО біля м. Гірське бойовики обстріляли з гранатометів та мінометів, а блокпост сил АТО біля смт Фрунзе – з ПТУРів (протитанкова керована ракета).