Радник Порошенка назвав марною місію ОБСЄ в Україні

Таку заяву зробив радник президента Петра Порошенка, голова Комітету з питань розвідки при президентові Ігор Смешко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Твіттер" журналіста Штефана Хьюбума.

Читайте такожОБСЄ не пройшло випробовування Україною - Клімкін

"ОБСЄ за великим рахунком марна. Нам необхідна допомога міжнародного співтовариства", - заявив Ігор Смешко.

За його словами, в України зараз є всього 2 основних вороги: корупція і Росія.

Радник президента вважає, що імпульсом для президента Росії Володимира Путіна почати світову ескалацію було вступ країн Балтії до НАТО. "Після цього на саміті НАТО в Бухаресті він назвав Україну "фейковим державою", - зазначив радник президента.

Нагадаємо, 14 листопада місія ОБСЄ збільшила кількість спостерігачів на Донбасі.