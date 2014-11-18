В Україні працює 261 спостерігач місії ОБСЄ

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс.

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"Станом на 17 листопада в Україні працює 261 спостерігач спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з 39 держав - учасників ОБСЄ, 112 з них присутні в Донецькій і Луганській областях", - сказав Євген Перебийніс.

За його словами, у складі місії, зокрема, 29 громадян США, 18 - Російської Федерації, 17 - Німеччини, 14 - Великобританії, 11 - Швеції.