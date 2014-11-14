Місія ОБСЄ на Донбасі розширена до 500 спостерігачів

Про це заявив журналістам заступник голови місії Олександр Хуг, передає ТАСС. "Місія на даний момент розширена до 500 осіб. З них 350 будуть працювати в ДНР і ЛНР", - заявив він.

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Спостерігачі ОБСЄ в Донбасі, за його словами, будуть спостерігати за ситуацією і сприяти мирному вирішенню конфлікту.

Олександр Хуг підкреслив, що ОБСЄ не займається розслідування причин катастрофи малайзійського Boeing на Донбасі. "Розслідування катастрофи ведуть фахівці з Нідерландів, ОБСЄ не має відношення до розслідування", - зазначив він.

При цьому, додав він, спостерігачі в даний момент не фіксують загроз безпеки для голландських фахівців в зоні аварії літака. "На даний момент ситуація на місці аварії оцінюється як безпечна", - сказав заступник голови місії.