У справі Симоненка СБУ провела 24 обшуки

Голова СБУ Василь Грицак повідомив, Симоненко був допитаний в СБУ, у нього вдома і не тільки вдома було проведено низку обшуків.

Голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак заявив, що рамках розслідування справи, в якій фігурує голова забороненої в Україні Комуністичної партії Петро Симоненко, було проведено 24 обшуки, вилучені в ході слідчих дій поліграфічна продукція, а також предмети, схожі на зброю, направлені на експертизу.

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Про це Грицак повідомив в інтерв’ю телеканалу «112 Україна». «Симоненко був допитаний в СБУ, у нього вдома і не тільки вдома було проведено ряд обшуків. Всього 24 обшуки. На даний час ми працюємо з тими матеріалами, які зібрали під час проведення цих процесуальних дій», - сказав він.

За словами Грицака, слідчі призначили експертизи отриманих матеріалів, в першу чергу поліграфічної продукції, на наявність ознак злочину, передбаченого ст. 109 Кримінального кодексу ("дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади").

На експертизу також спрямовані предмети, схожі на зброю: автоматичний пістолет Стєчкіна і 120 набоїв.

«Експерти тепер мають сказати, чи це зброя і набої. Після цього буде прийнято рішення про долучення цієї експертизи до матеріалів провадження, і будуть надалі плануватися процесуальні дії з паном Симоненко», - додав голова СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня в СБУ заявили, що провели у керівників забороненої Комуністичної партії низку санкціонованих обшуків, під час яких було виявлено заборонену комуністичну символіку.

"Під час слідчих дій правоохоронці виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму, що планувалися на замовлення російських кураторів для публічного поширення 9 травня, щоб дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в державі та спровокувати силові сутички між активістами громадсько-політичних об’єднань", - йшлося в повідомленні СБУ.

Також у спецслужбі заявили, що у Симоненка під час обшуку слідчі вилучили предмет, схожий на пістолет АПС з глушником, та 120 патронів.

Обшуки відбулися у Києві та області в рамках розслідування слідчими СБУ кримінального провадження за фактом вчинення дій з метою захоплення державної влади та державної зради, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу.

Разом з тим у прес-службі КПУ підтвердили факт проведення обшуків, назвавши їх незаконними. При цьому уточнили, що СБУ проводила слідчі дії у голови політсили Симоненка, лідера комсомолу України Михайла Кононовича, а також в столичному офісі партії.

Довідка УНІАН. 16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України на підставі правового висновку Комісії з питань дотримання закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», яка встановила невідповідність діяльності, найменування та символіки КПУ вимогам українського законодавства.