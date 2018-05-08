У Симоненка під час обшуку знайшли пістолет із глушником та патрони

Також у Петра Симоненка вилучено матеріали, спрямовані на повалення конституційного ладу.

У голови забороненої судом Комуністичної партії України Петра Симоненка слідчі СБУ вилучили предмет, схожий на пістолет АПС з глушником, та 120 патронів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"У рамках кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, слідчими СБУ проведено обшуки у громадянина України Петра Симоненка", - йдеться у повідомленні.

"Під час слідчих дій разом із агітаційними матеріалами, спрямованими на насильницьку зміну й повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, також вилучено предмети, схожі на пістолет АПС з глушником, та 120 патронів до нього", - заявляють в СБУ.

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Водночас голова СБУ Василь Грицак зазначив, що «кремлівський вірус проплачених “держпереворотів” в Україні знайшов черговий “організм”. Але, на відміну від попередників, московські куратори гранатомета Симоненку вже не довірили, адже самі цілком усвідомлюють бутафорність чергового претендента на роль російської «Аврори» в Києві».

Як повідомляв УНІАН, раніше в СБУ заявили, що провели у керівників забороненої Комуністичної партії низку санкціонованих обшуків, під час яких виявлено заборонену комуністичну символіку.

"Під час слідчих дій правоохоронці виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму, що планувалися на замовлення російських кураторів для публічного поширення 9 травня, щоби дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в державі та спровокувати силові сутички між активістами громадсько-політичних об’єднань", - йшлося в повідомленні СБУ.

Разом з тим у прес-службі КПУ підтвердили факт проведення обшуків, назвавши їх незаконними. При цьому уточнили, що СБУ проводила слідчі дії у лідера політсили Петра Симоненка, лідера комсомолу України Михайла Кононовича, а також в столичному офісі партії.

Довідка УНІАН. 16 грудня 2015 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність Комуністичної партії України на підставі правового висновку Комісії з питань дотримання закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», яка встановила невідповідність діяльності, найменування та символіки КПУ вимогам українського законодавства.