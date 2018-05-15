"Шлях в нікуди": Клімкін висловився про Кримський міст

"Обидва кінці мосту - це шлях в нікуди ", - заявив Павло Клімкін.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що міст між окупованим Кримом і Росією - це шлях в нікуди.

Про це він написав у Twitter.

Читайте такожУ МЗС України відреагували на відкриття Кримського мосту

"Насправді міст через Керченську протоку - це міст між окупованим Кримом, де люди залякані і зникають, і Росією, де можуть за один день заарештувати 1600 осіб за мирний протест. Обидва кінця мосту - це шлях в нікуди ", - написав Він.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент РФ Володимир Путін заявив відразу після анексії Криму - у березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію влітку 2019-го.

Верховна Рада офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Сьогодні, 15 травня, Путін взяв участь у відкритті мосту в окупований Крим.