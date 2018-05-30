Amnesty International: вбивство Бабченка не повинне залишитися безкарним

На переконання директора Amnesty International Україна, український уряд зобов’язаний забезпечити необхідний захист журналістів та активістів, які можуть опинитися під загрозою, зокрема тих, хто виступає з критикою політики російської влади.

Директор правозахисної організації Amnesty International Україна Оксана Покальчук наголошує на тому, що вбивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка не повинне залишитися безкарним.

Про це повідомляє прес-служба організації.

«Жахливе вбивство Аркадія Бабченка не повинне залишитися безкарним. Українська влада має не зупинятися, доки злочинець, що вчинив це ганебне вбивство, не буде знайдений та притягнений до відповідальності», - сказала Покальчук.

За її словами, український уряд зобов’язаний забезпечити необхідний захист журналістів та активістів, які можуть опинитися під загрозою, зокрема тих, хто виступає з критикою політики російської влади. А також ефективно та невідкладно розслідувати, хто стоїть за цим та іншими подібними злочинами.

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«Протягом останніх років ми втратили забагато відважних людей, які критикували владу як в Росії, так і в Україні. Вбивство Аркадія Бабченка є черговою ланкою у ланцюгу насильства, який вже забрав життя Павла Шеремета у 2016 році», - додали в Amnesty International.

Покальчук зазначила, що особи, які скоїли ці злочини, досі не були притягнуті до відповідальності або навіть не ідентифіковані, що підриває довіру до спроможності української влади протидіяти насильству проти журналістів та громадянського суспільства в цілому.

Як повідомляв УНІАН, відомого російського журналіста, військового кореспондента і письменника Аркадія Бабченка застрелили на порозі будинку, в якому він жив (Дніпровський район Києва) ввечері 29 травня. Поліція проводить розслідування.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку заявив, що Москва завжди вважала Бабченка своїм ворогом. За словами міністра, ще рано робити висновки про те, хто стоїть за вбивством журналіста, але Росія причетна до аналогічних вбивств у минулому.