«Опозиційний блок» залишив засідання робочої групи з підготовки Ради

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив представник «Опозиційного блоку» Сергій Льовочкін.

«Коаліція, коли визначиться, тоді у телефонному режимі буде з нами зв'язуватися», - сказав він.

Льовочкін уточнив, що «основне питання» - це порядок денний на завтрашнє засідання Верховної Ради.

За його словами, частина коаліції хоче, щоб спершу обирався голова Верховної Ради, його заступник та перший заступник, а частина коаліції хоче формувати власне коаліцію та обговорювати посади в уряді.

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Льовочкін додав, що консультації тривають у форматі представників коаліції.

Водночас, представник “Самопомочі” Оксана Сироїд зауважила, що в засіданні робочої групи було оголошено перерву, оскільки “деякі речі, які стосуються порядку денного, ми повинні вирішити передовсім коаліційною групою”.

Таким чином, зараз відбуватимуться наради у майбутніх фракціях, а потім учасники засідання мають намір повернутися до роботи у форматі коаліції.