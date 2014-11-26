Завтра в Раді сформують керівництво та створять коаліцію - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав, відкриваючи засідання групи.

“Сьогодні відбувається останнє засідання підготовчої робочої групи щодо проведення першого засідання Верховної Ради України. І саме сьогодні мають бути вирішені всі організаційній і технічні питання щодо проведення 27 листопада, як було визначено нашим рішенням, першого засідання новообраної Верховної Ради України”, - сказав Гройсман.

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Він наголосив,що саме завтра депутати повинні будуть сформувати тимчасову президію парламенту.

“Сформувати керівництво парламенту, ухвалити всі необхідні рішення для того, щоб народ України зрозумів, що від 27 числа розпочинається робота нової Верховної Ради, в якій саме завтра буде створена коаліція політичних партій”, - сказав він.

Гройсман наголосив, що члени групи мають зробити все для того, аби парламент почав якісно працювати.

Він закликав членів робочої групи узгодити всі необхідні рішення, зокрема, сьогодні мають бути вирішені організаційній питання та питання порядку денного роботи парламенту.

За словами Гройсмана, завтра на першому засіданні Верховної Ради України 8-го скликання має бути створено парламентську коаліцію та внесено кандидатуру нового прем'єр-міністра від “Народного фронту”.

Він зазначив, що треба саме завтра “прийняти всі необхідні рішення для того, щоб народ України зрозумів, що від 27 числа розпочинається робота нової Верховної Ради, в якій буде саме завтра створена коаліція політичних партій, на розгляд якої буде внесено кандидатуру нового прем'єр-міністра України від “Народного фронту”, як це було сказано раніше, і від завтра ми маємо розпочати нову сторінку в розвитку України”.

Гройсман наголосив, що на сьогодні в Україні “є багато викликів, і люди не можуть чекати, поки ми будемо дуже довго думати над питаннями, які вже на сьогодні, я переконаний, узгоджені і не потребують додаткового опрацювання”.

Як повідомляв УНІАН, завтра має відбутися перше засідання новообраної Верховної Ради України восьмого скликання.

Як відомо, після парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня, президент України Петро Порошенко під час засідання «Блоку Петра Порошенка» запропонував підтримати кандидатуру нинішнього глави уряду Арсенія Яценюка на посаді майбутнього прем’єр-міністра України.