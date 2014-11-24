"Опозиційний блок" подасть до суду через люстрацію

Про це він заявив у програмі "Свобода слова" на ICTV в понеділок увечері.

"Цей закон ми обов'язково оскаржимо в Конституційному суді", - сказав Шуфрич.

Крім того, в коментарі "Українській правді" політик висловив сподівання, що до квітня у фракції партії буде близько 100 осіб. Шуфрич упевнений, що рейтинги влади будуть падати і почнуться масові протести.

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Таким чином, депутат не виключає, що "Опозиційний блок" увійде до широкої коаліції. "Умови будемо обговорювати або ж будемо провокувати проведення нових виборів", - сказав Шуфрич.