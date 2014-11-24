"Опозиційний блок" подасть до суду через люстрацію
23:56, 24 листопада 2014Політика
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Депутат Нестор Шуфрич заявив, що члени "Опозиційного блоку" збираються звернутися до Конституційного суду, щоб з'ясувати, наскільки закон про люстрацію відповідає Конституції.
"Опозиційний блок" подасть до суду через люстрацію
Про це він заявив у програмі "Свобода слова" на ICTV в понеділок увечері.
"Цей закон ми обов'язково оскаржимо в Конституційному суді", - сказав Шуфрич.
Крім того, в коментарі "Українській правді" політик висловив сподівання, що до квітня у фракції партії буде близько 100 осіб. Шуфрич упевнений, що рейтинги влади будуть падати і почнуться масові протести.
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Таким чином, депутат не виключає, що "Опозиційний блок" увійде до широкої коаліції. "Умови будемо обговорювати або ж будемо провокувати проведення нових виборів", - сказав Шуфрич.
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