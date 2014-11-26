Кабмін дозволив здавати держдачі в Конча-Заспі будь-якому претенденту

Про розповів голова Держуправління справами Сергій Березенко, повідомляє "Українська правда".

За його словами, серед понад 40 скасованих розпоряджень Кабміну є одне, яке дозволить здавати держдачі будь-якому претенденту.

"Тепер будь-хто, хто захоче там проживати, може звернутися до будинку відпочинку ДП "Конча-Заспа" чи "Пуща-Водиця" і не отримає відмову через те, що "ваша посада, чи ваш статус не передбачений тією чи іншою постановою", - заявив голова ДУСі.

Березенко пояснив, що пільги колишнім і діючим чиновникам надавались розпорядженнями президента та Кабміну.

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"Те, що стосувалось рішень, які приймались усіма президентами України, президент Порошенко скасував ще у серпні. А розпорядження Кабміну не були скасовані", - розповів голова ДУСу.

За його словами, серед них було одне, яке найбільш ускладнювало ДУСі можливість зробити діяльність держдач прозорою.

"Одна з цих постанов, 1210 (постанова КМУ від 6 серпня 2003 року – ред.), визначала виключний перелік категорій людей, які могли проживати на цих об'єктах. Це звужувало вибір можливих претендентів на проживання до обмеженого кола держичновників", - заявив Березенко.

За його словами, ДУС і в липні, і в вересні зверталося в Кабмін, але скасувати ці постанови вдалось лише тепер.

Нагадаємо, у жовтні у мережу потрапив запис будівництва маєтку Льовочкіних у Конча-Заспі.