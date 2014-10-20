У мережу потрапив запис будівництва маєтку Льовочкіних у Конча-Заспі (відео)
11:00, 20 жовтня 2014Політика
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Депутат Київської міськради Ігор Луценко виклав у мережу відео масштабного будівництва маєтку Льовочкіних у Конча-Заспі.
Льовочкін будує собі масштабну дачу у Конча-Заспі / Фото УНИАН
Відеоролик політик опублікував на каналі Youtube.
За словами Луценка, відео було зняте з висоти пташиного польоту під час тестування відремонтованого дрону.
"Нижче на відео – дача Льовочкіних у Конча-Заспі з пташиного (безпілотного) польоту. Зараз вони будуються, он аж по два автобуси робітників приїздять. Крани – як на висотку. Коротше, #майданпереміг", - написав Луценко у своєму блозі на "Українській правді".
Раніше УНІАН повідомляв, що Ляшко замінює своїх кандидатів людьми Льовочкіна.
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