У мережу потрапив запис будівництва маєтку Льовочкіних у Конча-Заспі (відео)

Відеоролик політик опублікував на каналі Youtube.

За словами Луценка, відео було зняте з висоти пташиного польоту під час тестування відремонтованого дрону.

"Нижче на відео – дача Льовочкіних у Конча-Заспі з пташиного (безпілотного) польоту. Зараз вони будуються, он аж по два автобуси робітників приїздять. Крани – як на висотку. Коротше, ‪#‎майданпереміг", - написав Луценко у своєму блозі на "Українській правді".

Раніше УНІАН повідомляв, що Ляшко замінює своїх кандидатів людьми Льовочкіна.