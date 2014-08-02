Жителів Конча-Заспи та Пущі-Водиці позбавили пільг

02:21, 02 серпня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко під час інтерв`ю журналістам українських телеканалів підписав розпорядження, відповідно до якого скасовуються пільги для мешканців державних дач, а також розсекречуються всі рішення про виділення держдач чи будинків чиновникам. 

Дом Литвина / фото Украинска правда

“Я підписую розпорядження про скасування численних пільг мешканцям елітних селищ у Конча-Заспі та Пуща-Водиці”, - сказав Порошенко.

З документів знято позначку "опублікуванню не підлягає" і визнано такими, що втратили чинність розпорядження президентів всіх років про пільги, на які "більше 40 з лишнім мільйонів гривень щорічно витрачалися на те, щоб забезпечити комфортне життя сотні людей".

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"Я вважаю, що в умовах військових дій, це аморально", - зазначив президент.

Крім того, Порошенко підписав зміни до закону "Про державний бюджет на 2014 рік", а також затвердив зміни до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів.

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