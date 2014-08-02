Жителів Конча-Заспи та Пущі-Водиці позбавили пільг
02:21, 02 серпня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко під час інтерв`ю журналістам українських телеканалів підписав розпорядження, відповідно до якого скасовуються пільги для мешканців державних дач, а також розсекречуються всі рішення про виділення держдач чи будинків чиновникам.
Жителів Конча-Заспи та Пущі-Водиці позбавили пільг / фото Украинска правда
“Я підписую розпорядження про скасування численних пільг мешканцям елітних селищ у Конча-Заспі та Пуща-Водиці”, - сказав Порошенко.
З документів знято позначку "опублікуванню не підлягає" і визнано такими, що втратили чинність розпорядження президентів всіх років про пільги, на які "більше 40 з лишнім мільйонів гривень щорічно витрачалися на те, щоб забезпечити комфортне життя сотні людей".
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"Я вважаю, що в умовах військових дій, це аморально", - зазначив президент.
Крім того, Порошенко підписав зміни до закону "Про державний бюджет на 2014 рік", а також затвердив зміни до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів.
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