Юлію Тимошенко обрали головою фракції "Батьківщина"
11:01, 27 листопада 2014Політика
0 0
Про це повідомив народний депутат з цієї фракції Сергій Соболєв.
Тимошенко очолить фракцію "Батьківщина" / Фото УНІАН
Головою фракції “Батьківщина” обрано народного депутата України Юлію Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив народний депутат з цієї фракції Сергій Соболєв.
“О 9-й годині сьогодні було засідання фракції, і керівником фракції обрана Юлія Тимошенко”, - сказав він.
Читайте такожФракцію "Самопомочі" очолить Олег Березюк
Соболєв додав, що це було поки що формальне обрання, а вже після складення присяги народними депутатами буде ще одне засідання фракції, де вже буде затверджено голову фракції та обрано заступників.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter