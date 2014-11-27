Юлію Тимошенко обрали головою фракції "Батьківщина"

Головою фракції “Батьківщина” обрано народного депутата України Юлію Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив народний депутат з цієї фракції Сергій Соболєв.

“О 9-й годині сьогодні було засідання фракції, і керівником фракції обрана Юлія Тимошенко”, - сказав він.

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Соболєв додав, що це було поки що формальне обрання, а вже після складення присяги народними депутатами буде ще одне засідання фракції, де вже буде затверджено голову фракції та обрано заступників.