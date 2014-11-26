Росія змушена буде звільнити Савченко - Тимошенко

12:32, 26 листопада 2014
Політика
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Парламентська коаліція делегує обраному від «Батьківщини» народним депутатом Надії Савченко право представляти Верховну Раду у Парламентській Асамблеї Ради Європи, а відтак вона отримає дипломатичний статус і Росія змушена буде її звільнити.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко.

“Сьогодні ми ведемо переговори з міжнародними організаціями з питання надання допомоги по звільненню Надії Савченко. Також ми звернулися до Червоного Хреста. У день прийняття депутатами присяги Надія Савченко також буде приймати присягу разом з усіма народними депутатами нового скликання. Окрім того, в коаліційній угоді зазначено, що Надія Савченко стане єдиним від усіх фракцій кандидатом до членства у ПАРЄ, що надасть їй спеціального дипломатичного статусу, який зобов'яже Російську Федерацію негайно звільнити її з-за грат”, - сказала Тимошенко.

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Довідка УНІАН. Льотчиця Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там льотчицю звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. Із середини липня вона знаходилася під арештом у СІЗО у Воронежі.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Під час відкриття сесії ВР на табло у сесійній залі буде продемонстрована депутатська присяга, яка буде підписана Савченко.

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства подовжив строк тримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

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