Засідання Ради на сьогодні закрито

15:09, 27 листопада 2014
Політика
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СЬОГОДНІШНЄ ЗАСІДАННЯ ВР ЗАКРИТО

деталі - згодом...

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