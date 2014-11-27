Стали відомі прізвища претендентів на посади міністрів у новому уряді

18:16, 27 листопада 2014
Політика
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На посади у новому Кабінеті міністрів на чолі з Арсенієм Яценюком претендують відразу декілька менеджерів із західною освітою.

/ lenta-ua.net

Президент Петро Порошенко запропонував включити до складу уряду кількох менеджерів із західною освітою. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

Серед них: Алекс Ліссітса (президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу") - претендує на пост міністра аграрної політики, Роман Рубченко (консультант міжнародної консалтингової компанії McKinsey) на пост міністра енергетики та вугільної промисловості.

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Також у списку, запропонованих президентом, Андрій Пивоварський (гендиректор "Континіуму"), а також Олексій Павленко (гендиректор "Фокстроту").

Ці кандидатури перебувають на стадії обговорення.

Раніше повідомлялось, що у Кабміні працюватимуть четверо іноземців, а віце-прем'єром можуть призначити грузина.

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