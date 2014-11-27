У Кабміні працюватимуть четверо іноземців: віце-прем'єром можуть призначити грузина - ЗМІ
17:13, 27 листопада 2014Політика
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Лідери фракцій обговорюють з Яценюком майбутніх міністрів.
У Кабміні працюватимуть четверо іноземців / Фото УНІАН
Мінімум чотири іноземці отримають посади в майбутньому Кабміні. Про це повідомляє "Сегодня" з посиланнями на джерела в БПП.
Зокрема, за даними джерел, в Мінінфраструктури працюватиме людина з Литви, а віце-прем'єром хочуть призначити людину з Грузії.
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Голова фракції Блоку Петра Порошенка Юрій Луценко повідомив, що лідери фракцій, що увійшли до коаліції, вирушили на нараду з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком для обговорення складу Кабміну. Нарада пройде в кінозалі Ради.
Раніше за призначення іноземців в Кабмін висловився президент Петро Порошенко. Призначення складу Кабміну очікується у вівторок.
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