"Донецьк взагалі не воював та не збирався": У Кисельова піддали цензурі інтерв'ю Стрєлкова

Інтерв'ю колишнього ватажка бойовиків на Донбасі Ігоря Стрєлкова (Гіркіна), взяте для одного з основних рупорів Кремля інформагенції "Россия сегодня" було випущено російським інформагентством в двічі відредагованому вигляді, причому правки мали суттєвий характер, повідомляє видання Slon.ru.

Зазначимо, що інтерв'ю брав колишній український журналіст Олександр Чаленко, який дотримувався позицій Партії регіонів, а потім підтримував сепаратистів.

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Першу редакцію, за словами Чаленка, здійснювала прес-служба бойовика Стрєлкова, при цьому, як із жалем зазначив журналіст, з розмови "зникли дуже цікаві фрагменти". Другу редакцію здійснили вже співробітники "Россия сегодня". У своєму фейсбуці Чаленко пояснив, що текст було потрібно скоротити більш ніж у два рази, і "редактор не міг ніяк відібрати потрібні питання і відповіді".

Зокрема, при другій редакції зі слів Стрєлкова прибрали категоричну заяву про те, що він є полковником ФСБ: "Я дійсно полковник ФСБ, тому спокійно ставлюся, а взагалі не раджу вам військового називати на звання нижче, ніж він є".

Також з інтерв'ю був прибраний пасаж про "шкідливість" штурму Донецького аеропорту бойовиками.

"Атака на аеропорт не тільки не потрібна, вона шкідлива, оскільки внаслідок неї виявилися пошарпаними та зазнали серйозних втрат кращі підрозділи колишньої Слов'янської бригади. Причому без будь-якого сенсу", - сказав Стрільців.

Крім того, редактором "России сегодня" були видалені з тексту слова про хаос в угрупованнях "ДНР".

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"Я дуже не хотів їхати в Донецьк, командири, які знаходяться там, воювали один з одним. Мені не хотілося лізти у цю клоаку. Але я був змушений це зробити. Там діяла росколота на дві частини Російська православна армія. У кожній з частин було по 100-150 осіб. Був "Оплот", "Восток", були козачі підрозділи. Були безлєровці. Була Шахтарська дивізія, батальйон "Кальміус". Ніхто нікому не підкорявся і між собою не взаємодіяв", - розповів Стрєлков.

Також прибрані слова про те, що на момент відступу угруповання Стрєлкова зі Слов'янська "Донецьк взагалі не воював і не збирався", там протікала "абсолютно мирне життя", а "українська сторона до нашого виходу зі Слов'янська і не збиралася Донецьк штурмувати, вона розраховувала, що він повернеться до них без бою".