ЄСПЛ назвав Сенцова громадянином України - Мін'юст

Суд встановив для РФ строк до 27 червня надіслати відповідну інформацію.

Європейський суд з прав людини вирішив звернутися із запитом до влади Російської Федерації щодо отримання інформації про стан здоров'я незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра юстиції - уповноважений України у справах ЄСПЛ Іван Ліщина.

"Європейський суд з прав людини відповів на подання уряду України щодо застосування правила 39 регламенту суду щодо Олега Сенцова", - написав Ліщина.

Він нагадав, що український уряд у заяві від 22 червня просив вказівок ЄСПЛ до Росії з метою надання повної інформації про медичний стан режисера і надання уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денисовій доступу до Сенцова.

"Суд зазначив, що у відповідь на аналогічну заяву, подану адвокатами самого пана Сенцова, черговий суддя прийняв рішення зробити інформаційний запит на підставі Правила 54 до РФ щодо стану здоров’я Олега та надав строк до 27 червня для надання такої інформації", - наголосив Ліщина.

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За словами заступника міністра юстиції, заяву уряду України приєднають до справи самого Сенцова.

"Після комунікації справи уряд України буде запрошено взяти участь у справі як третю особу відповідно до ст. 36 § 1 Європейської конвенції з прав людини. Нагадаю, що даний пункт передбачає, що «у всіх справах, які розглядає Палата або Велика палата, Висока договірна сторона, громадянин якої є заявником, має право подавати свої письмові зауваження і брати участь у слуханнях». Отже, Європейський суд вважає Сенцова громадянином України", - наголосив він.

"На жаль, суд не надав прямої відповіді на вимогу уряду України надати Людмилі Денісовій доступ до Сенцова. Готуємо додаткову заяву для уточнення цього питання. Одночано продовжуємо підготовку загальної міждержавної заяви щодо всіх українських політичних в'язнів Кремля", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Міністерство юстиції України подало звернення до Європейського суду з прав людини про порушення Росією прав Сенцова.

25 червня генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання до президента РФ Володимира Путіна про помилування Сенцова, який відбуває покарання в російській в'язниці і голодує з 14 травня.

Сьогодні, 26 червня у Кремлі заявили, що зрушень у справі Сенцова немає, а звернення Ягланда про помилування за російськими законами не може бути підставою для будь-яких дій.