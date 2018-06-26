Кремль: Сенцова не можуть помилувати на підставі звернення генсека Ради Європи

Незаконно засуджений в РФ український режисер Олег Сенцов голодує вже 44-й день. Про його стан достовірно нічого невідомо.

У Кремлі заявили, що зрушень у справі незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова немає, звернення генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда про помилування за російськими законами не може бути підставою для будь-яких дій.

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Про це журналістам заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи отримали в Кремлі прохання Ягланда про помилування Сенцова.

«Мабуть, воно було направлене дипломатичними каналами. Поки що я не бачив цього листа, тому нічого не можу сказати. Але, ви знаєте, що подібні прохання, з огляду на російське законодавство, не можуть стати підставою для якихось дій, тому що, ви знаєте, яка процедура помилування в Російській Федерації. Ця процедура прописана в законі», - сказав Пєсков.

Відповідаючи на питання, чи є якийсь зрушення у долі Сенцова, Пєсков відповів негативно. «Ні. Немає жодних зрушень», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, учора, 25 червня, генсек Ради Європи Ягланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна про помилування Сенцова, який відбуває покарання в російській в'язниці і голодує вже понад місяць.

Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцов знаходиться в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Про його стан достовірно нічого невідомо, до нього не допускають українського омбудсмена Людмилу Денісову.