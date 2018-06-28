ЄСПЛ об'єднав позови України проти Росії по Донбасу і Криму

"З сьогоднішнього дня росіяни не зможуть грати в гру "тут я граю - тут не граю", - заявив заступник міністра юстиції.

Європейський суд з прав людини об'єднав позови про порушення Росією Європейської Конвенції з прав людини (ЄКПЛ) у два великих провадження - по Криму і Донбасу. Про це повідомив уповноважений у справах ЄСПЛ, заступник міністра юстиції Іван Ліщина.

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За його словами, тепер замість п'яти справ України проти РФ залишилося три. При цьому позовна заява про вивезення дітей з Донбасу до Росії залишається в окремому провадженні.

"З сьогоднішнього дня росіяни не зможуть грати в гру "тут я граю - тут не граю - тут я рибу загортав", тобто "давайте цю справу розглянемо, цю зупинимо, а ті всі теж призупинено до розгляду цих двох". У мене немає ніяких сумнівів, що вони придумають щось нове, але і ми не спимо", - зазначив заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЄСПЛ назвав Сенцова громадянином України.