Угорщина обіцяє блокувати будь-яке рішення саміту Україна-Грузія-НАТО

Міністерство закордонних справ Угорщини направило лист генсеку НАТО Столтенбергу, в якому йдеться про те, що Орбан має намір голосувати проти будь-якого документа.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на саміті НАТО в Брюсселі наступного тижня блокуватиме будь-яке рішення за підсумками зустрічі з Україною та Грузією.

Читайте такожУгорщина ініціювала перегляд політики НАТО щодо України - ЗМІ

Про це йдеться у статті "Ніж у спину" від Орбана: Угорщина відновила наступ на Україну в НАТО та в ЄС", передає ЄвроПравда. Міністерство закордонних справ Угорщини направило лист генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в якому йдеться про те, що Орбан має намір голосувати проти будь-якого документа, який запропонують членам Альянсу до ухвалення за підсумками зустрічі з українським та грузинським лідерами.

Цей лист був надісланий через три дні після українсько-угорської зустрічі на міністерському рівні, яка відбулася в Берегово. Після зустрічі стало відомо, що Угорщина відмовилася від вето щодо участі України у саміті НАТО.

Крім того, в Будапешті відмовилися від ультимативної вимоги про повернення до старої мовної системи у освіті. Там нарешті погодилися з висновками "Венеціанки": ст. 7 закону "Про освіту" можливо виконати таким чином, щоби це не шкодило національним меншинам – звісно, у консультації з представниками цих меншин.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто тоді публічно припустив, що до завершення саміту прогрес буде ще виразнішим і Угорщина перестане блокувати також рішення Альянсу щодо статусу України.

Проте за кілька днів у листі угорське МЗС заявило, що зустріч з Україною не принесла успіху. В Будапешті утрималися від коментарів про причини такої різкої зміни своєї позиції. Запит ЄвроПравди до МЗС та до посольства Угорщини в Україні залишився без відповіді. Щоправда, спростовувати існування такого листа до генсека НАТО там також не стали.