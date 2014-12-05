Путін не знає, як діяти в найближчі місяці - глава МЗС Польщі

Таку думку міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина висловив в ефірі польського телеканалу Polsat news, повідомляє прес-служба міністерства.

"Ці «подорожі в історію» показують, що росіяни не мають зараз ідеї, як діяти у найближчі місяці", - сказав Схетина, коментуючи вчорашній виступ Путіна.

Він зауважив, що російський президент намагався знайти якійсь вихід із безвихідної ситуації, котра насправді "шкодить усім, але найбільше Росії".

Водночас, на думку польського міністра, Путін хотів показати, що Росія є сильною державою, з якою треба рахуватися.

В ефірі радіостанції Radio Zet Cхетина також висловив думку, що Росії зараз потрібно почати шукати вихід із конфліктної ситуації, в якій вона опинились.

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"Сподіваюсь, що у наступні місяці прийде час переосмислення та в результаті дійде до переговорів. Які це будуть канали - побачимо", - сказав він, наголосивши, що західний світ, як і раніше, повинен послідовно дотримуватися своєї позиції щодо російської агресії проти України.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія і низка інших країн ввели проти Росії санкції.