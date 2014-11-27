Силовики знищили вогневі точки бойовиків поблизу Маріуполя – штаб

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Прокинулись» бойовики й в районі міста Маріуполь. Двічі вони намагалися здійснити обстріли наших укріплень. Зокрема, нанесено шкоду цивільним житловим будівлям. На щастя, мирні мешканці не постраждали. Під час другого обстрілу, у відповідь було відкрито вогонь. Вогневі точки ворога було знищено. Втрати серед терористів уточнюються», - повідомляє прес-центр АТО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні штаб оборони Маріуполя повідомляв, що бойовики вже кілька днів не обстрілюють позиції сил АТО в Маріуполі і околицях, що пов'язано з ротацією підрозділів незаконних бандформувань.

«Ніч у Маріуполі та околицях минула спокійно. Бойових сутичок сил АТО з військами супротивника не було. Розвідувальних польотів російських БПЛА також не спостерігалося», - йшлося в повідомленні.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО отримали поранення п’ятеро військовихШтаб оборони міста повідомляв про те, що «наразі відбувається певна ротація підрозділів, які перебувають з іншого боку умовного кордону. Можна припустити, що затишшя, яке встановилося в Маріуполі та околицях, протягом останніх днів безпосередньо пов'язане з проведенням цієї ротації».