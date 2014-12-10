За добу бойовики 17 разів порушували «режим тиші», поранено 7 мирних жителів - штаб АТО
08:30, 10 грудня 2014Політика
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Штабом АТО обліковано 17 фактів порушення режиму «тиша» збоку незаконних збройних формувань.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
«Районами, де фіксувалися обстріли позицій наших військ залишаються Луганський, Донецький та Дебальцевський плацдарми», - повідомляє прес-центр.
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У той же час, артилерія сил АТО удари у відповідь на відкриття вогню терористами не наносила.
Прес-центр АТО повідомляє, що у результаті вогневих атак терористів за добу отримали поранення різного ступеня тяжкості 7 цивільних осіб. Усі вони доставлені до медичних установ для надання допомоги.
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